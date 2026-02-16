Названы лучшие игровые телевизоры за доступный бюджет

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех телевизоров с флагманскими экранами в пределах 56-77 тыс. руб.

© Газета.Ru

Открывает список Hisense 55U7Q за 56 тыс. руб., оснащенный 55-дюймовым miniLED-экраном с разрешением 4K, частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR, а также яркостью 900 нит, двумя 10-ваттными стереодинамиками и сабвуфером мощностью 20 Вт. Телевизор работает на ОС VIDAA, имеет игровой режим с ALLM до 144 Гц, поддержку AMD FreeSync Premium, AI Sport Mode, а также Filmmaker Mode.

Следом идет TCL 55C6K, который при цене 76,4 тыс. руб. может похвастаться miniLED-экраном на 55 дюймов с разрешением 4K, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision IQ, яркостью 550 нит, стереодинамиками на 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos и 20-ваттным сабвуфером, ОС Google TV с поддержкой Android-приложений, а также наличием игрового режима Game Master с поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, VRR до 144 Гц и ALLM.

Замыкает топ Tuvio 4K Ultra HD OLED Frameless 48, выделяющийся OLED-экраном на 48 дюймов с разрешением 4K, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10 и яркостью 500 нит, четырьмя стереодинамиками мощностью 60 Вт, операционной системой Google TV с поддержкой Android-приложений. В России эта модель стоит 77 тыс. руб.

Ранее был представлен дешевый монитор Xiaomi для игр и работы.