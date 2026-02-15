Sony представила ремейк греческой трилогии игр God of War
В рамках презентации State of Play компания Sony анонсировала выпуск переиздания классической трилогии игр God of War.
При этом подчеркивается, что аудиторию ждут не ремастеры, а полноценные ремейки, т.е. в играх должны не только косметически подтянуть графику, а глубоко переработать целиком все аспекты.
В первом ролике были показаны только логотипы, после демонстрации которых актер озвучивания Терренс Карсон пообещал, что в следующий раз разработчики покажут больше материалов.
Три части God of War выходили с 2005 по 2010 год. Линейка была флагманской в портфолио PlayStation и рассказывала историю спартанского воина Кратоса, вступившего в конфликт с олимпийскими богами.
Одновременно с анонсом Sony сразу же выпустила God of War: Sons of Sparta - 2D-спин-офф о юных годах знаменитого спартанца.