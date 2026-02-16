Ubisoft перевыпустила игру Rayman в виде интерактивного музея
В рамках презентации State of Play компания Ubisoft анонсировала и сразу объявила о релизе Rayman 30th Anniversary Edition.
Проект приурочен к 30-летию франшизы и позиционируется как интерактивный музей.
Разработкой занималась не сама Ubisoft, а Digital Eclipse - дочерняя студия Atari SA.
Их работа включает пять версий классической игры для различных платформ: PlayStation (1995), Atari Jaguar (1995), MS-DOS (1995), Game Boy Color (2000) и Game Boy Advance (2001).
Кроме того, в сборнике есть датируемый 1992 годом прототип, который готовился для SNES, но так и не был выпущен.
Также добавлены различные улучшения для упрощения прохождения, среди которых функция перемотки, бесконечные жизни и максимальное количество очков здоровья, разблокировка всех уровней и способностей.
Также аудитории доступны бонусные уровни, концепт-арты и документальный фильм с создателем титульного персонажа геймдизайнером Мишелем Анселем.
Несмотря на обилие контента, Rayman 30th Anniversary Edition не получает восторженных отзывов - на момент написания данной заметки пользовательский рейтинг проекта в Steam составляет всего 50% на основе менее 200 отзывов.