The Dark Eye, игра по рассказам Эдгара Аллана По, добралась до Steam

The Dark Eye (1995 г.) выходит в Steam 15 февраля. Это квест от первого лица с элементами хоррора, основанный на произведениях Эдгара Аллана По: нам придется пережить события трех рассказов как в роли убийцы, так и его жертвы. Будем страшно мстить, убивать соседа по квартире и не только. Да, все это происходит в кошмарах главного героя, но и в реальности он прибыл в сюрреалистичный дом, где находятся его родственники, тоже не желающие друг другу добра. К сожалению, наш подопечный надышался краски — и теперь ему периодически плохеет.

Отличительная черта The Dark Eye — картинка, напоминающая цифровой кукольный театр. Жутковатые куклы отлично вписываются в истории По и вызывают определенный дискомфорт уже одним своим видом. Разумеется, игра богата на тексты (и озвучку), значительно расширяющие оригинальные сюжеты. Да что там говорить: даже официальное руководство по прохождению The Dark Eye в свое время изо всех сил мимикрировало под художественную книгу. В общем, безумной «атмосферы» у этого проекта хоть отбавляй.

Фантасмагорический сценарий оставил мало места для «приключенческого» наполнения. The Dark Eye скорее представляет собой «симулятор пешехода», в котором нужно бродить по локациям и щелкать по персонажам и окружению в надежде, что это как-то продвинет вас по сценарию. Классических головоломок и комбинаций резиновой утки с отнятой у козленка палкой для запуска сыра на небо здесь нет. Все тихо, спокойно, но все-таки не так тривиально, как в современных «пешеходных» играх.

Релиз в Steam тоже примечателен. Во-первых, это просто старая версия The Dark Eye, запускаемая через известную среди любителей квестов программу ScummVM. При этом у оригинала есть определенные проблемы со старыми версиями ScummVM, и исправили ли их в переиздании — непонятно. Не ждите никаких современных удобств. Игра услужливо подсказывает перед запуском, как именно в ней сохраняться (этот процесс — и его последствия — вызывает куда больше проблем, чем поиск путей для продвижения по истории), а если что-то работает не так, то следует запускать приложение в другом режиме. Субтитры отсутствуют, что вызывает определенные проблемы, учитывая качество аудио и произношение актеров. Авторы переиздания из GMedia рекомендуют пользоваться встроенным в Windows 11 генератором субтитров.

Во-вторых, в Steam у The Dark Eye необычный заголовок — Edgar Allan Poe’s Interactive Horror: 1995 Edition. Нынешние правообладатели, вероятно, решили уберечь себя от возможных разборок с владельцами известной немецкой ролевой системы The Dark Eye. Впрочем, в самой игре вы увидите именно название The Dark Eye.

Любопытно, что легитимность переиздания публично поставил под сомнение глава Nightdive Стивен Кик, сообщивший, что он годами пытался добыть права на игру. А тут они внезапно попали в руки неизвестной компании из Индии.

Ситуация действительно странная — впрочем, как и сама The Dark Eye.