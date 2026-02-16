В чем уникальность экосистемы Roblox

Иван Теплов: Создавать прямой клон видеоигры Roblox не имеет смысла.

Он ответил, что сегодня это уже, прежде всего, метавселенная, где в виртуальном пространстве с игроками взаимодействуют реальные бренды и компании. Roblox – это уже слишком комплексный проект, чтобы его просто скопировать.

В Общественной палате РФ призвали создать отечественный аналог культовой игры Roblox. Глава компании, разрабатывающей метавселенные, Иван Теплов заявил, что Roblox – это уже не игра, а метовселенная, где игроки взаимодействуют друг с другом не в образе каких-то персонажей, а под своим аватаром.

«Роблокс» — это «песочница», то есть платформа, в которой пользователи могут сами что-то создать. Этим пользуются бренды: сделать свою мини-игру в «Роблоксе» им выйдет не так дорого, зато эффективно привлечет детскую аудиторию, — говорит Теплов.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что Roblox — это настолько комплексная видеоигровая песочница, что создать клон с нуля, не уступающий оригиналу, уже почти невозможно, так как объект копирования не будет стоять на месте. Эксперт считает, что если и браться за разработку аналога, то это должно быть что-то самобытное, пусть и в том же жанре.

После недавней блокировки Roblox в России появились слухи о запрете игры The Sims.

После того как в РФ заблокировали Roblox, многие подростки заявили, что хотят теперь уехать из страны.