MOUZ победила Natus Vincere на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Natus Vincere потерпели поражение от MOUZ во втором раунде группового этапа турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.
Матч завершился со счетом 0:2 — на Inferno 9-13 и на Mirage — 7-13. Это первое поражение для украинской команды Алекси Aleksib Виролайнена на чемпионате. MOUZ с двумя победами в активе имеют большие шансы на выход из группы.
В рамках игрового дня состоятся и другие матчи: Team Falcons с FaZe Clan и G2 Esports с PARIVISION, которые начнутся 15 февраля в 14:00 по мск. Турнир проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, где команды борются за внушительный призовой фонд в $ 625 тыс.