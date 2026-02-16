Анонсирована Project Windless по циклу романов "Птица, которая пьет слезы"

Один из самых необычных анонсов прошедшей State of Play - игра Project Windless.

Проект разрабатывается по мотивам литературной фэнтези-серии "Птица, которая пьет слезы" корейского писателя Ли Ёндо.

Цикл издавался в том числе на русском языке, и в отзывах о нём можно часто встретить сравнения вроде "Восточный Властелин колец" или "Азиатский Ведьмак".

Разработкой занимается Krafton Montreal Studio, авторы рассказали о своей работе следующее: "Вместо того чтобы адаптировать известную вам историю, мы решили вернуться далеко в прошлое. Мы перенеслись более чем на тысячу лет назад, за пределы событий книг, и исследовали поворотный момент, который в романах едва затрагивается. В эту забытую эпоху земля разделена, и по мере нарастания напряженности вы берете на себя роль мифической фигуры, чьи действия определят рождение нового королевства".

Дата релиза не обозначена, а среди целевых платформ указана PlayStation 5.