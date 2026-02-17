Ивангородская крепость появилась в Minecraft

Российские геймеры построили высокоточную копию Ивангородской крепости в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщил комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области в телеграм-канале.

© m24.ru

Сооружением крепости занималась команда TeamCIS | СНГ| Build The Earth. В ходе работы особое внимание уделили точности планировки форпоста, системе укреплений, башням и взаимосвязи архитектуры с историческим рельефом.

"Мы используем все доступные открытые данные: спутниковые карты, панорамы, фото из РОСФОТО и других архивов. Иногда мы лично приезжаем на объект и изучаем его на месте", – рассказали участники команды.

По их словам, к возведению Ивангородской крепости готовились месяц, а задумка пришла еще в 2021 году. При этом виртуальная карта объектов культурного наследия Ленинградской области будет пополняться.

Ранее Белый дом показал фотографию американского лидера Дональда Трампа в виде персонажа из игры Minecraft. В публикации также отмечалось, что Трамп – самый прогеймерский президент Америки.

Фотография была опубликована в ответ на пост о том, что налоговые льготы для разработок и исследований в области цифровых технологий стимулировали увеличение производства видеоигр.