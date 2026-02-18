Что нужно знать про обновление 6.4 в Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact провели прямую трансляцию, в ходе которой раскрыли основные детали следующего большого обновления «Луна V».

© Чемпионат.com

Версия Genshin Impact 6.4 («Луна V») выйдет в среду, 25 февраля 2026 года, и продлится до 7 апреля. С 23 февраля можно будет предзагрузить обновление на своё устройство.

Новый персонаж — Варка в Genshin Impact

В обновлении «Луна V» игрокам будет доступен только один новый герой: магистр Ордо Фавониус, рыцарь Варка. Пятизвёздочный персонаж анемо-стихии будет сражаться двуручным мечом, при этом способности позволяют Варке управлять двумя клинками сразу.

В бою персонаж будет выполнять роль основного дамагера, способного рассеивать другие элементы. При этом Варка может использовать баффы группы Ведьмовства, чтобы играть в одной команде с другими персонажами Мондштадта.

Баннеры Genshin Impact 6.4

Получить Варку можно будет в первой половине версии, три остальных молитвы событий будут посвящены возвращению старых персонажей.

Кроме того, в ходе версии «Луна V» будет снова доступен баннер хроник с персонажами Мондштадта: в него попали Эола, Альбедо, Кли, Мона, Джинн, Дилюк, а также их сигнатурное оружие.

События версии «Луна V» в Genshin Impact

Обновление будет посвящено возвращению путешественника в Мондштадт. Новой главы основного сюжета не будет, но игроки смогут пройти задание легенд Варки и принять участие в различных временных событиях.

Промокоды со стрима 13 февраля

В ходе эфира разработчики также показали три промокода на 300 примогемов и игровые ресурсы. Их можно найти в нашем отдельном материале, там же мы рассказали, как и куда ввести коды, чтобы обменять их на бонусы.