Возвращение Legacy of Kain, ремейк трилогии God of War, новая Castlevania: что показали на State of Play

Sony провела первую в 2026 году презентацию State of Play, посвященную грядущим новинкам на PlayStation. Издатель приготовил пару неожиданных сюрпризов — рассказываем о самом интересном с трансляции.

Kena: Scars of Kosmora

Открыл презентацию анонс новинки — Kena: Bridge of Spirits получит продолжение под названием Scars of Kosmora. Судя по трейлеру, игра останется приключенческим боевиком, стилизованным под мультфильм, но сюжет развернется в новой локации, боевка будет переработана, а масштабы станут больше. Релиз состоится на PS5 и ПК в 2026-м.

Ghost of Yotei: Legends

Ghost of Yotei получит кооперативное дополнение Legends — прямо как первая часть в свое время. Новый режим предложит игрокам собираться в команды по четыре самурая, чтобы бороться с мифическими монстрами и антагонистами основной игры, превратившихся в монстров. Бесплатное дополнение выйдет 10 марта.

Death Stranding 2: On the Beach

Давние слухи подтвердились: Death Stranding 2 действительно выйдет на ПК, причем уже совсем скоро — 19 марта. Порт получил разблокированный фреймрейт, поддержку ультраширокоформатных мониторов и контроллеров DualSense, а также интеграцию технологий масштабирования и генерации кадров.

4:Loop

Кооперативный боевик 4Loop от студии Джей-Джей Абрамса получил новый трейлер, где руководитель проекта Майк Бут подробнее рассказал о геймплейных механиках. По анонсу игры у многих сложилось впечатление, что это очередная попытка сделать наследницу Left 4 Dead, но после свежего ролика она похожа скорее на сессионный кооператив в духе Helldivers 2. Даты релиза пока нет, но в будущем авторы собираются провести тестирования.

Resident Evil Requiem

Новый трейлер Requiem не показал ничего радикально нового, но подтвердил кое-какие фанатские теории — Леон действительно заражен каким-то вирусом, и его дни сочтены. Кроме того, ему предстоит посетить руины полицейского участка Раккун-сити из Resident Evil 2, а в сюжете как-то замешана Шерри Биркин.

Legacy of Kain Defiance Remaster

Неожиданно, Legacy of Kain возвращается. Переиздание Legacy of Kain Defiance добавит в игру новый контент, подтянутую графику и поддержку современных разрешений, а также quality-of-life фишки, которые сделают игру более комфортной. Релиз состоится уже 3 марта.

Dead or Alive 6 Last Round

В честь 30-летия серии Dead or Alive шестая часть, Last Round, получит масштабное обновление для PS5. Помимо этого, в разработке находится совершенно новая игра серии — о ней планируют рассказать позднее.

Yakoh Shinobi Ops

На этом ролике многие уже обрадовались возвращению Tenchu, но нет. Yakoh Sninobi Ops — кооперативный стелс-экшен на четырех игроков, посвященный скрытым вылазкам убийц, ограблениям и борьбе с жуткими монстрами. Проект должен выйти в 2027-м.

Project Windless

Krafton наконец раскрыла свой таинственный ААА-проект. Project Windless — амбициозный боевик с антропоморфным петухом в главной роли, главной фишкой которого, судя по всему, будут масштабные сражения с участием гигантских монстров и целых армий. Даты релиза у игры пока нет.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Konami в рамках презентации анонсировала второй том коллекции Metal Gear Solid, в который войдут всего две игры. Но каких — Metal Gear Solid 4 впервые будет доступна на современных платформах! А в дополнение к ней идет Peace Walker, приквел, который ранее был эксклюзивом PSP. Издатель пообещал привычные апгрейды в плане графики и поддержки современных разрешений, а релиз состоится под конец лета — 27 августа.

Castlevania: Belmont’s Curse

Castlevania тоже отмечает юбилей, и по этому случаю Konami представила Belmont’s Curse — первую за долгое время двухмерную игру франшизы. Причем занимается ей студия Motion Twin, работавшая над Dead Cells и Rogue Prince of Persia. Пока без даты релиза, но игра выйдет в 2026-м.

Silent Hill: Townfall

Townfall анонсировали не один год назад, одновременно с Silent Hill f, но последняя уже успела выйти, тогда как о первой новостей не было вообще. Наконец они появились: студия Screen Burn (Observation, Stories Untold) показала дебютный трейлер игры. Похоже, Townfall будет хоррором от первого лица, где много внимания уделено скрытности. Проект также получил окно релиза — 2026 год.

Игра по «Джону Уику»

Saber Interactive внезапно анонсировала полноценную игру по франшизе «Джон Уик» — роль персонажа вновь сыграет Киану Ривз. О проекте пока неизвестно совершенно ничего, но в премьерном трейлере разработчики показали, как будет выглядеть экшен.

Legacy of Kain: Ascendance

Помимо переиздания Defiance серия Legacy of Kain пополнится и новой игрой — Ascendance. Главным героем вновь выступит Кейн, а по жанру игра, похоже, будет ретро сайдскроллером. Релиз состоится уже 31 марта на PS5.

Marvel Tokon

Arc System Works привезла на презентацию новый трейлер файтинга Marvel Tokon, который поделился новыми подробностями об игре. Так, на релизе ростер будет состоять из 20 играбельных персонажей, и в ролике показали трех новых, Росомаху, Мэджик и Дейнджер. Разработчики также огласили дату релиза — 6 августа 2026.

God of War Trilogy Remake

Под закрытие трансляции Sony оставила самый крупный анонс: PlayStation получит полноценный ремейк оригинальной трилогии God of War, где каждая игра будет воссоздана с нуля. К роли Кратоса вернется актер Терренс Карсон, и, с его слов, проект пока находится на ранних стадиях разработки.

God of War: Sons of Sparta

Заключительный анонс презентации — подарок поклонникам God of War. Сайдскроллер Sons of Sparta расскажет историю из детства Кратоса в Спарте, задолго до того, как он стал богом войны. Игра уже доступна на PS5.