В студии Santa Monica идет разработка секретной игры для PlayStation 5

Santa Monica Studio ведёт разработку нового засекреченного проекта для PlayStation 5. Инсайдер под ником shinobi602 уточнил, что игра не имеет отношения к ранее анонсированным ремейкам классической трилогии God of War.

© Santa Monica Studio

Ранее сообщалось, что Кори Барлог не участвовал напрямую в создании God of War Ragnarok, поскольку занимался этим нераскрытым тайтлом. По предварительной информации, официальный анонс может состояться в 2026 году — либо во время весенней презентации State of Play, либо на церемонии The Game Awards. Выход игры ожидается ориентировочно в 2027 году.

Журналист из Bloomberg Джейсон Шрайер отмечал, что формально проект нельзя назвать совершенно новой франшизой, однако по ощущениям он будет восприниматься как нечто оригинальное. В сообществе предполагают, что речь может идти о масштабном спин-оффе в рамках вселенной God of War с действием в другом пантеоне — например, в Древнем Египте. Представители Sony пока не давали официальных комментариев по этому поводу.