Названа дата релиза Beast Of Reincarnation от авторов серии Pokemon

Японская студия Game Freak, наиболее известная по игровой серии Pokemon, объявила, что их грядущая игра Beast Of Reincarnation выйдет 4 августа 2026 года.

Информация была обнародована в трейлере, показанном в рамках трансляции State of Play компании Sony.

В свежем ролике демонстрируется много новых геймплейных кадров.

В обсуждениях под видео на различных площадках пользователи массово сравнивают проект с хардкорной Sekiro: Shadows Die Twice от From Software, так как в одной из сцен главная героиня подряд парирует шесть атак противника.

Синопсис обозначен следующим образом: "Это ролевая игра в стиле экшен с элементами боев в реальном времени и пошаговых сражений. Это инновационный формат экшен-RPG для одного человека и пса, оказавшихся среди прекрасного, но жестокого мира".

Среди целевых платформ указаны ПК в Steam и консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S.