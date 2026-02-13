Названа дата релиза Beast Of Reincarnation от авторов серии Pokemon

$77.1991.71

Названа дата релиза игры Beast Of Reincarnation от авторов серии Pokemon

Российская Газета

Японская студия Game Freak, наиболее известная по игровой серии Pokemon, объявила, что их грядущая игра Beast Of Reincarnation выйдет 4 августа 2026 года.

Информация была обнародована в трейлере, показанном в рамках трансляции State of Play компании Sony.

В свежем ролике демонстрируется много новых геймплейных кадров.

В обсуждениях под видео на различных площадках пользователи массово сравнивают проект с хардкорной Sekiro: Shadows Die Twice от From Software, так как в одной из сцен главная героиня подряд парирует шесть атак противника.

Синопсис обозначен следующим образом: "Это ролевая игра в стиле экшен с элементами боев в реальном времени и пошаговых сражений. Это инновационный формат экшен-RPG для одного человека и пса, оказавшихся среди прекрасного, но жестокого мира".

Среди целевых платформ указаны ПК в Steam и консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S.