Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2026

Мария Иванова

Февраль уже стал необычайно громким месяцем в плане игровых новинок: Mewgenics, первая игра Эдмунда МакМиллена за много лет, разошлась тиражом в полмиллиона копий за считанные дни. А Resident Evil Requiem в конце месяца и тем более порвет чарты продаж. Пока вы думаете, как найти время, чтобы во все это поиграть, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

В Epic Games Store раздают первую часть The Darkside Detective: комедийного point-and-click приключения о паранормальном детективе, которому предстоит распутывать странные дела. Игрока ждут шесть расследований, разворачивающихся в самых разных локациях, от карнавала до любительской реслинг-арены. Игру можно бесплатно забрать до 19 февраля.

MIGHTREYA

В Steam можно попробовать демоверсию MIGHTREYA: супергеройского аниме-боевика, вдохновленного такими аниме, как My Hero Academia и Shy. Юная супергероиня Рея и ее менеджер каждый день защищают город от монстров из другого измерения, параллельно снимая сражения на видео — чтобы привлечь побольше подписчиков в свой блог.

Starship Troopers: Ultimate Bug War!

Авторы Warhammer 40,000: Boltgun опубликовали в Steam демоверсию своего следующего проекта — бумер-шутера по мотивам культовой сатиры «Звездный десант». В демке игроку в роли новобранца десанта предстоит зачистить солнечный курорт от жуков, пользуясь оружием и гаджетами, знакомыми по оригинальному фильму. Причем роль командующего сыграет сам Каспер Ван Дин — актер, сыгравший главного героя в первоисточнике.

HOUSE CALL

Наконец, HOUSE CALL — маленькое хоррор-приключение, вдохновленное страшилками эпохи Flash-игр. Протагонист получает телефонный звонок, и голос на том конце провода умоляет о помощи — нечто проникло в их дом. И в течение 20-30 минут, нужных на прохождение, игроку предстоит разобраться в жуткой тайне.

