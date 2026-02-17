Qualcomm представила три новых процессора Snapdragon 8

Линейка флагманских процессоров Snapdragon 8 от Qualcomm продолжает усложняться, предлагая пользователям сразу три актуальных чипа с разными характеристиками и позиционированием. Новейший Snapdragon 8 Elite Gen 5 демонстрирует пиковую производительность благодаря 3-нанометровому техпроцессу N3P, восьми ядрам Oryon третьего поколения с частотой до 4,61 ГГц, графике Adreno 840 и поддержке продвинутых ИИ-сценариев. В тестах он показывает лидирующие результаты, например, свыше 3,75 миллиона баллов в AnTuTu. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Snapdragon

Представленный ранее Snapdragon 8 Elite, созданный по техпроцессу N3E, оснащён ядрами Oryon второго поколения с частотами до 4,32 ГГц и графикой Adreno 830. Несмотря на более старую архитектуру, он демонстрирует высокую стабильность под нагрузкой, что подтверждается минимальными результатами в 3DMark, которые оказались лучшими среди трёх чипов.

Более доступный вариант, Snapdragon 8 Gen 5, также использует 3-нанометровый процесс N3P и ядра Oryon третьего поколения, но с пониженными частотами до 3,8 ГГц. Он оснащён графикой Adreno 829 и предлагает схожие с Elite Gen 5 камерные возможности, включая запись видео 4K при 120 кадрах в секунду, но без некоторых профессиональных функций.

В итоге, выбор между этими процессорами зависит от потребностей: Elite Gen 5 обеспечивает максимальную производительность для топовых устройств, Elite предлагает надёжность в длительных задачах, а 8 Gen 5 служит компромиссным решением для более бюджетных флагманов, сохраняя современные архитектурные преимущества.