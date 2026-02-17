Ryzen 7 5800X и 5800XT обгоняют новые модели по продажам

Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и 5800XT, выпущенные несколько лет назад, сохраняют высокий спрос, почти сравнявшись по популярности с более новыми моделями Ryzen 7 9800X3D. Эти 8-ядерные чипы на архитектуре Zen 3 доказывают, что проверенные временем решения остаются актуальными для пользователей, ищущих стабильность и экономию. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Ryzen

Интерес к этим процессорам подогревается ростом цен на память DDR5 и доступностью платформы AM4. Геймеры и профессионалы часто выбирают Ryzen 5000, чтобы получить надежную производительность без переплат за новейшие технологии, особенно если они ценят оптимальное соотношение цены и качества и готовы отказаться от некоторых современных функций ради экономии.

Статистика продаж подтверждает эту тенденцию: за последний месяц было реализовано несколько тысяч единиц Ryzen 7 5800XT, что превышает показатели современных игровых процессоров, таких как Ryzen 7 7800X3D. Эти чипы также оказались отличным выбором для сборки мощных ПК на платформе AM4, где память DDR4 остается более доступной и стабильной по сравнению с DDR5.

AMD поддерживает интерес к старым процессорам благодаря их универсальности и стабильной работе в различных сценариях, от игр до профессионального контента. Другие модели Zen 3, включая Ryzen 5 5500, Ryzen 7 5700X и Ryzen 5 5600, также показывают хорошие продажи, что указывает на сохранение актуальности линейки Ryzen 5000 на фоне новых серий Ryzen 7000 и 9000.

Таким образом, Ryzen 7 5800X и 5800XT не только удерживают позиции на рынке, но и демонстрируют, что надежные и проверенные решения могут оставаться конкурентоспособными спустя годы после своего релиза.