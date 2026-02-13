Konami представила новый сборник с переизданием игр серии Metal Gear Solid
В рамках презентации State of Play компания Konami представила сборник Master Collection Vol. 2 со шпионскими экшенами от Хидэо Кодзимы.
В его состав войдут Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker (HD-версия), а также бонусный контент - цифровой саундтрек и Metal Gear: Ghost Babel.
Вместе с анонсом был показан трейлер (18+).
Четвертая номерная часть Metal Gear Solid до настоящего времени была "заперта" на PlayStation 3 с 2008 года, так как не издавалась больше ни на каких других платформах.
Релиз запланирован на 27 августа текущего года на ПК и актуальные консоли Sony, Microsoft и Nintendo.
Страница с проектом уже доступна в Steam, где ее можно добавить в вишлист.