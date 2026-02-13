В феврале в PS Plus добавят «Человека-паука 2», Test Drive, Neva и еще шесть игр

$77.1991.71

В феврале в PS Plus добавят «Человека-паука 2», Test Drive, Neva и ещё шесть игр

Чемпионат.com

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 17 февраля абонентам сервиса станут доступны девять тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Disney Pixar Wall-E.

Среди главных игр месяца выделяются «Человек-паук 2» от студии Insomniac, гонка Test Drive Unlimited Solar Crown и приключение Season: A Letter to the Future.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2026 года

  • «Человек-паук 2»;
  • Test Drive Unlimited Solar Crown;
  • Neva;
  • Season: A Letter to the Future;
  • Monster Hunter Stories;
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin;
  • Venba;
  • Echoes of the End: Enhanced Edition;
  • Rugby 25.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2026 года

  • Disney Pixar Wall-E.