Анонсирован ремейк трилогии God of War

Финальным анонсом презентации State of Play от Sony стал ремейк трилогии God of War. У проекта пока нет даты выхода — авторы представили лишь небольшой тизер.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Будущий сборник включит в себя переработанную оригинальную трилогию от студии Santa Monica, которая расскажет о спартанце по имени Кратос и его пути по уничтожению богов Олимпа. Главную роль в проекте вновь сыграет Терренс Карсон — он озвучивал персонажа в оригинальных играх.

Актёр отметил, что очень рад вернуться к своему знаменитому амплуа, однако не стал делиться какими-либо подробностями, отметив, что проект находится на ранней стадии разработки.