По «Джону Уику» делают большую игру

На презентации State of Play компания Lionsgate представила большую игру по вселенной «Джона Уика». Безымянный проект находится на ранней стадии разработки, у него пока нет даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Будущая игра расскажет оригинальную историю, действие которой происходит в хронологии «Джона Уика» с уже знакомыми персонажами и совершенно новыми героями. Авторы обещают сохранить особенности франшизы — от брутальной боевой системы до перестрелок в самых разных локациях по всему миру.

За разработку отвечает компания Saber, которая ранее выпустила Warhammer 40,000: Space Marine 2, SnowRunner и многие другие проекты.