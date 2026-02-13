Death Stranding 2 выйдет на ПК уже 19 марта

На презентации State of Play студия Kojima Productions анонсировала ПК-версию Death Stranding 2. Проект доберётся до платформы уже 19 марта 2026 года, спустя примерно девять месяцев после релиза на PlayStation 5.

© Чемпионат.com

События Death Stranding 2 разворачиваются через 11 месяцев после финала первой части. Главный герой Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже в Мексике и Австралии.

ПК-версия поддерживает основные особенности платформы: неограниченную частоту кадров, ультраширокие мониторы, вибрацию геймпадов DualSense, апскейлеры NVIDIA DLSS, AMD FSR и мультигенерацию кадров.