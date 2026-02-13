Вышла Disciples: Domination — продолжение культовой стратегии в духе «Героев»

12 февраля состоялся релиз Disciples: Domination — продолжения культовой пошаговой стратегии в духе «Героев». Игра уже доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Seies X/S.

© Чемпионат.com

Действие проекта разворачивается спустя 15 лет после прошлой части, когда герои освободили Невендаар от злых богов. Игрокам предстоит защитить королевство от разрушений и вернуть себе трон королевы Авианны. Кроме того, игрокам придётся столкнутся с возвращением гномов из Горных Кланов, ведь их позиция в новом мире не определена.

Disciples — популярная серия стратегий, первая часть которой, с подзаголовком Sacred Lands, вышла в 1999 году. С тех пор серия стала культовой и получила три продолжения. Кроме того, франшиза получила семь дополнений. Стоимость новой части на ПК составляет $ 45. В игре есть русский перевод в виде субтитров, при этом она недоступна в российском регионе.