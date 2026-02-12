MSI представила лимитированную видеокарту за 390 тысяч рублей

MSI объявила о старте продаж флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 32G Lightning Z. Рекомендованная цена новинки — символические $5090 (около 392,8 тыс. руб.), отсылающие на модельный индекс устройства, сообщает портал WCCFTech.

Производство новой видеокарты ограничено 1300 экземплярами по всему миру. Приобрести новинку через официальный сайт MSI можно будет только по итогам специальной лотереи, что подчеркивает эксклюзивный статус серии Lightning Z.

При этом на отдельных региональных рынках новинка уже появилась в свободной продаже по значительно более высокой стоимости. В частности, индийские ритейлеры предлагают ускоритель по цене от 820 000 до 875 000 рупий (от 698 до 745 тыс. руб.), что почти вдвое превышает рекомендованный уровень.

Это одна из самых дорогих видеокарт, не считая эксклюзивные версии с добавлением золота. Актуальные модели RTX 5090 от MSI и других производителей имеют рекомендованную розничную стоимость от $1999 (около 154,3 тыс. руб.), однако все равно продаются дороже. Даже с учетом кризиса памяти модель от MSI все равно остается заметно дороже.