Киберспортсмен по Valorant попал в Книгу рекордов Гиннесса за скорость кликов

18-летний турецкий игрок Йигит Yigox Арслан, выступающий за академию FUT Esports в дисциплине Valorant, установил мировой рекорд по скорости кликов мыши. Его достижение официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

За одну минуту киберспортсмен совершил 760 кликов, что в среднем составляет около 12,6 нажатия в секунду. Для сравнения, обычный игрок делает от 5 до 7 кликов за аналогичный промежуток времени. Рекорд был установлен 10 февраля 2026 года в Стамбуле.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Logitech и FUT Esports за предоставленную возможность. Мы стали рекордсменами мира.

Yigox начал карьеру в 2022 году. Его призовые за это время составили более $ 1 тыс.