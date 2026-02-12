Родителям, чей ребенок родится в день выхода GTA VI, пообещали бонус

Норвежская компания по продаже электроники пообещала бесплатно раздать копии игры GTA VI родителям, у которых ребенок родится в день релиза проекта. Акция приурочена к текущей дате выхода игры, назначенной на 19 ноября 2026 года. Об этом сообщает Dexerto.

Изначально релиз Grand Theft Auto VI планировался на конец 2025 года, затем его перенесли на 26 мая 2026 года, после чего выход снова отложили – теперь игра должна выйти в ноябре. Издатель Take-Two выражает уверенность, что новая дата релиза будет соблюдена.

В рамках маркетинговой кампании ритейлер Komplett объявил, что подарит бесплатные копии игры всем родителям, у которых дети появятся на свет в день выхода GTA VI. Компания продвигает акцию через рекламные материалы с намеком на девятимесячный срок до релиза.

В соцсетях пользователи активно обсуждают инициативу, отмечая ее юмористический характер и сомневаясь, что родители новорожденных смогут уделять много времени видеоиграм в первые месяцы после рождения ребенка.