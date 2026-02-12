$77.1991.71

Родителям, чей ребенок родится в день выхода GTA VI, пообещали бонус

Газета.Ru

Норвежская компания по продаже электроники пообещала бесплатно раздать копии игры GTA VI родителям, у которых ребенок родится в день релиза проекта. Акция приурочена к текущей дате выхода игры, назначенной на 19 ноября 2026 года. Об этом сообщает Dexerto.

Родителям, чей ребенок родится в день выхода GTA VI, пообещали бонус
© Газета.Ru

Изначально релиз Grand Theft Auto VI планировался на конец 2025 года, затем его перенесли на 26 мая 2026 года, после чего выход снова отложили – теперь игра должна выйти в ноябре. Издатель Take-Two выражает уверенность, что новая дата релиза будет соблюдена.

В рамках маркетинговой кампании ритейлер Komplett объявил, что подарит бесплатные копии игры всем родителям, у которых дети появятся на свет в день выхода GTA VI. Компания продвигает акцию через рекламные материалы с намеком на девятимесячный срок до релиза.

В соцсетях пользователи активно обсуждают инициативу, отмечая ее юмористический характер и сомневаясь, что родители новорожденных смогут уделять много времени видеоиграм в первые месяцы после рождения ребенка.