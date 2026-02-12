Как снять дебафф в пустыне в Mewgenics: гайд

Второй акт Mewgenics значительно поднимает сложность, потому что боевым котикам придется сражаться в пустыне, где каждый бой автоматически накладывает уникальный негативный эффект — Heat Wave. Портал PC Gamer рассказал, как от него можно избавиться.

Дебафф Heat Wave можно убрать только при помощи воды — например, лужи или питьевой воды в бутылочке. Да, его нельзя снять даже с помощью очищающих способностей и навыков.

Первое решение — создавать лужи на поле битвы. Для этого нужно ломать маленькие, толстые кактусы, стоящие на арене (кошки получат урон, атакуя их), или использовать классовые способности. Как только кошка встанет на клетку с лужей, она станет мокрой — и дебафф пропадет.

Другое решение — куда более удобное. От теплового дебаффа можно избавляться, выдав каждой кошке бутылку с водой. Их можно купить в любом магазине на карте, где нарисована капля воды. Пустые бутылки стоят 1 монету, полупустые — 3 монеты, а полная бутылка с двумя зарядами обойдется в 5. Причем опустошенные бутылки можно пополнять, встав на клетку с лужей, что не так уж и сложно. Только убедитесь, что вы случайно не кинете бутылку во врага — иначе она сломается.

Поэтому наиболее резонный метод борьбы с жарой — как раз бутылки с водой. Поскольку у многих кошек есть способности, создающие воду, можно сэкономить и купить всем пустые бутылки. Если таких способностей совсем нет, то лучше заранее закупиться полными бутылками; каждый глоток еще и немного лечит кошку.