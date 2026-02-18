HP предлагает игровые ноутбуки с RTX 4050 Laptop по подписке за $50 в месяц

HP запустила сервис подписки на ноутбуки, который позволяет платить за ПК с поддержкой ИИ для работы или игр от $34,99 в месяц. Подписчикам доступны ежегодное обновление устройства, круглосуточная техподдержка, аксессуары и замена в случае поломки.

Программа охватывает устройства разных классов и ценовых категорий, включая HP OmniBook X Flip 14 с поддержкой Windows Copilot и игровой HP Omen Max 16 с видеокартой RTX 5080.

Самый доступный вариант – HP Pavilion 16 за $34,99 в месяц: процессор Intel Core Ultra 7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 512 ГБ. Один из самых производительных вариантов – HP Omen Max 16 за 129,99 доллара в месяц с процессором Intel Core Ultra 9, видеокартой RTX 5080, 32 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ.

При этом розничная цена HP Omen Max 16 в аналогичной конфигурации составляет около $2110, что сопоставимо с ежемесячным платежом примерно $130 при подписке.

При оформлении подписки можно добавить аксессуары за отдельную плату – например, мышь за $5 в месяц. Также предусмотрены расширенные условия обслуживания: гарантийная поддержка без ограничений, круглосуточная техподдержка, замена устройства в течение одного рабочего дня и возможность обновления техники раз в год.

Стоит учитывать, что при досрочном расторжении договора во второй–тринадцатый месяцы предусмотрен штраф в размере от 550 до 1430 долларов.