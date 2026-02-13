На State of Play издательство Konami представила Silent Hill: Townfall

На презентации State of Play издательство Konami представила Silent Hill: Townfall — новую игру по культовой вселенной. Проект выйдет на ПК и консолях в 2026 году, разработкой занимается студия Screen Burn Games.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Silent Hill: Townfall — новая глава во вселенной серии. Это первая часть франшизы, действие которой развернётся от первого лица. Главным героем выступит некий Саймон Орделл, которого вызывают обратно на остров Сент-Амелия, чтобы «всё исправить». Однако там он сталкивается с городом, лежащим тихо под густым туманом, казалось бы, заброшенным, но «не находящим покоя».

Всеми подробностями авторы экшена поделятся в ближайшие месяцы.