В США закончились и перестали продаваться все Steam Deck

Valve, предположительно, распродала все запасы портативных игровых консолей Steam Deck в США. В интернет-магазине компании на страницах всех трех актуальных моделей устройства появилась отметка об отсутствии товара. Об этом сообщает издание PC Mag.

© Газета.Ru

Ранее сообщалось о полной распродаже версии Steam Deck с ЖК-дисплеем и накопителем на 256 ГБ, производство которой было прекращено в декабре. При этом тогда не отмечались трудности с доступностью модели с OLED-дисплеями.

Компания официально не комментирует ситуацию с поставками на американский рынок. Ранее Valve предупреждала, что дефицит чипов памяти заставляет пересматривать цены, а также сроки запуска Steam Machine и VR-гарнитуры Steam Frame.

Предполагается, что доступные запасы чипов памяти могут перераспределяться в пользу других продуктов компании, что может негативно сказаться на производстве портативной консоли, которая вышла в 2022 году. Также не исключается возможный рост цен на будущие партии Steam Deck.

При этом за пределами США устройство остается доступным. В ряде стран консоль продается через партнеров Valve.

