Плату от PS5 превратили в ПК на SteamOS за $190

На рынке подержанного оборудования появилась серверная плата ASRock BC-250, созданной на базе бракованных гибридных процессоров для PlayStation 5.

Изначально она разрабатывалась для майнинга, однако сейчас используется для сборки самодельных игровых систем на SteamOS, например на базе дистрибутива Bazzite. Благодаря низкой цене и достойной производительности плата стала основой для бюджетной игровой конфигурации, сопоставимой с недорогими ПК.

В основе решения лежит чип AMD Ariel – по сути APU для PS5, но в урезанном варианте: вместо восьми ядер Zen 2 доступны шесть ядер с поддержкой 12 потоков, а количество графических блоков RDNA 2 сокращено с 36 до 24 CU. Также на плате установлено 16 ГБ памяти GDDR6, которая распределяется между процессорной и графической частью. На вторичном рынке такие платы можно найти по цене до $190. С учётом текущих цен на комплектующие это обеспечивает привлекательное соотношение цены и производительности.

Тесты, проведённые популярным блогером, показали, что после разгона графического ядра до 2000 МГц система способна стабильно запускать современные игры в разрешении Full HD. Так, Cyberpunk 2077 при средних настройках демонстрирует около 60 кадров в секунду, а The Witcher 3 на максимальных – примерно 75 FPS.

Однако сборка подобной системы сопряжена с трудностями. Плата имеет нестандартный форм-фактор, требует модифицированной прошивки BIOS и оснащена лишь одним слотом M.2 PCIe 2.0×2 с ограниченной пропускной способностью. Тем не менее для энтузиастов это один из наиболее доступных способов получить производительность, близкую к консольному уровню, при минимальных затратах.