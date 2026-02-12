Видеокарта RTX 5090 загорелась сразу после первого включения

В китайских соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован выход из строя флагманской видеокарты MSI GeForce RTX 5090 при первом включении после установки в компьютер. Плата заискрила и воспламенилась практически сразу после подачи питания, сообщает Videocardz.

По словам пользователя, в сборке использовался новый блок питания мощностью 1300 Вт с оригинальными кабелями. Визуальный осмотр показал, что коннекторы и проводка не повреждены — признаки перегрева обнаружены непосредственно на печатной плате видеокарты.

После демонтажа RTX 5090 система корректно запустилась с установленной GeForce RTX 5060, однако на материнской плате в районе PCIe-слота остались следы термического воздействия.

Ситуацию осложняет правовой статус устройства, так как RTX 5090 официально не поставляется в Китай из-за экспортных ограничений США. На местном рынке доступны лишь модификации GeForce RTX 5090D и 5090D V2. Сгоревшая видеокарта была ввезена через посредников, что лишает владельца официальной сервисной поддержки в регионе.

