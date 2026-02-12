Авторы игры Black Myth: Zhong Kui выпустили новый кинематографичный трейлер

Студия Game Science, наиболее известная по Black Myth: Wukong, выпустила новый трейлер своей следующей игры Black Myth: Zhong Kui.

Ролик приурочен к празднованию Китайского Нового года.

Видео не содержит геймплейных кадров, но создано на движке игры.

Аудитории демонстрируется приготовление кулинарного блюда из фантастических ингредиентов, отсылающих к фольклору Поднебесной.

Проект позиционируется как одиночная сюжетная экшен-RPG про героя китайского эпоса Чжун Куя - усмирителя и повелителя злых духов.

Впервые игра была представлена в августе прошлого года в качестве хэдлайнера презентации Opening Night Live выставки Gamescom 2025.

Дата релиза, даже примерная, и целевые платформы не раскрываются.