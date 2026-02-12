Авторы игры Black Myth: Zhong Kui выпустили новый кинематографичный трейлер
Студия Game Science, наиболее известная по Black Myth: Wukong, выпустила новый трейлер своей следующей игры Black Myth: Zhong Kui.
Ролик приурочен к празднованию Китайского Нового года.
Видео не содержит геймплейных кадров, но создано на движке игры.
Аудитории демонстрируется приготовление кулинарного блюда из фантастических ингредиентов, отсылающих к фольклору Поднебесной.
Проект позиционируется как одиночная сюжетная экшен-RPG про героя китайского эпоса Чжун Куя - усмирителя и повелителя злых духов.
Впервые игра была представлена в августе прошлого года в качестве хэдлайнера презентации Opening Night Live выставки Gamescom 2025.
Дата релиза, даже примерная, и целевые платформы не раскрываются.