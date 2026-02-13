В Diablo II впервые за 25 лет появился новый класс

Blizzard объявила о добавлении нового игрового класса в ремастер Diablo II: Resurrected. Впервые за 25 лет в игре появится новый персонаж — Чернокнижник (Warlock). Он доступен в дополнении Reign of the Warlock.

© Ferra.ru

Diablo II: Resurrected вышла в 2021 году и стала обновлённой версией классической игры, ещё и с возможностью «возврата» к прежнему виду.

Если Diablo II: Resurrected вам не интересна, Чернокнижник также появится в других играх серии. В апреле он будет добавлен в Diablo IV в рамках расширения Lord of Hatred, а также станет доступен в Diablo Immortal.