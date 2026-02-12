Microsoft исправила баг, из-за которого Windows быстрее разряжала ноутбуки

В Microsoft сообщили об устранении проблемы в Windows 11, из-за которой ноутбуки могли самопроизвольно выходить из спящего режима и быстрее разряжать аккумулятор. Ошибка была связана с работой фоновых процессов и режимом энергосбережения Modern Standby. Об этом сообщает издание Windows Latest (WL).

© Газета.Ru

Modern Standby используется во всех новых компьютерах с Windows 11 и обеспечивает переход устройства в режим ожидания по аналогии со смартфонами при блокировке экрана. В таком состоянии энергопотребление снижается, а система остается готовой к быстрому возвращению к работе. Однако ранее пользователи неоднократно жаловались на проблемы с автономностью и неожиданные пробуждения устройств.

Компания признала наличие неполадок и внедрила защитные механизмы, которые не позволяют системе выходить из глубокого сна без действий пользователя. Теперь активация устройства возможна только при нажатии кнопки питания, открытии крышки ноутбука или других намеренных действиях.

Изменения уже реализованы в версии Windows 11 24H2 и более новых сборках операционной системы. Пользователям не требуется устанавливать дополнительные обновления, а проблемы с лишним расходом заряда и случайным выходом из спящего режима, связанным с Modern Standby, должны быть устранены.

Ранее Microsoft рассказала об эксклюзивной версии Windows 11.