Продажи ARC Raiders превысили 14 млн копий

Embark Studio вновь отчиталась об успехах экстракшен-шутера ARC Raiders. Его тираж перевалил за 14 млн копий. О тираже в 12 млн сообщалось 13 января, то есть прошёл почти месяц, а игра сумела реализовать ещё пару миллионов копий.

ARC Raiders представляет собой экстракшен-шутер (или эвакуационный шутер), в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и арками (местными роботами).

ARC Raiders вышла 30 октября на PS5, Xbox Series и ПК. Игра быстро стала хитом и, несмотря на обилие багов, до сих пор остаётся востребованным онлайн-тайтлом.