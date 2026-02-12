Nvidia RTX 6000D для Китая получила пассивное охлаждение и 84 ГБ памяти

Китайская компания GINNSOD раскрыла детали новой профессиональной видеокарты Nvidia RTX 6000D в исполнении Blackwell Server Edition. Модель ориентирована на китайский рынок и представляет собой адаптированную версию флагманского графического ускорителя для рабочих станций и серверов, сообщает портал Videocardz.

Ключевая особенность новинки заключается в полностью пассивной системе охлаждения: в конструкции отсутствуют вентиляторы. Карта рассчитана на интенсивный воздушный поток внутри серверного шасси либо установку кастомной системы жидкостного охлаждения. Такой подход соответствует типичным требованиям к серверным конфигурациям с централизованным охлаждением.

Наиболее заметные изменения коснулись подсистемы памяти. RTX 6000D оснащена 84 ГБ GDDR7 с 448-битной шиной. Для достижения этого объема на плате размещены 28 микросхем по 3 ГБ каждая, что является нетипичной конфигурацией для сегмента. Для сравнения, глобальная версия Nvidia RTX PRO 6000 предлагает 96 ГБ памяти и 512-битную шину.

Снижение характеристик, вероятно, связано с необходимостью соответствовать экспортным ограничениям США. Помимо урезанной шины памяти сокращено и количество вычислительных блоков: число ядер CUDA уменьшено с 24 064 до 19 968. В основе решения используется модификация кристалла GB202-891.

Ранее сообщалось, что ценовой разрыв между RTX 5060 Ti и RTX 5070 почти исчез.