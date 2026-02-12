The International 2026 пройдет в Шанхае

Компания Valve объявила место и даты проведения The International 2026. Главное киберспортивное событие года по Dota 2 примет Китай: соревнования пройдут в Шанхае в спортивном центре «Восток». В 2016 году там прошёл MSI по LoL.

Основной этап турнира, на котором 16 лучших команд мира разыграют Эгиду чемпионов, состоится с 20 по 23 августа 2026 года. Перед этим участников ждут отборочные стадии: открытые квалификации пройдут с 9 по 12 июня, а закрытые региональные — с 15 по 28 июня.

Групповая стадия, которая пройдёт по швейцарской системе, намечена на 13-16 августа. По её итогам определятся восемь коллективов, которые попадут в плей-офф. Информацию о продаже билетов обещают раскрыть в ближайшее время.