Портативная консоль Ayaneo Next 2 получит до 128 ГБ ОЗУ

Ayaneo раскрыла основные характеристики своей новой портативной консоли Next 2, работающей на Windows. Модель будет доступна с двумя вариантами процессоров: Ryzen AI Max 385 для базовой версии и более мощным Ryzen AI Max+ 395 для старших комплектаций. Это далеко не всё.

© Ferra.ru

Производитель заявляет, что старший чип способен обеспечивать графику уровня полноценных видеокарт. Объём оперативной памяти и накопителя зависит от выбранной конфигурации (64 ГБ + 1 ТБ, либо 128 ГБ + 2 ТБ).

© Ayaneo

Консоль оснащена 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1504. Звук выводится через фронтальные динамики. Для управления предусмотрены также два сенсорных трекпада. Стики могут похвастаться эффектом Холла. Сзади размещены четыре программируемые кнопки. Для охлаждения установлен двойной вентилятор. Аккумулятор — 116 Вт·ч.

Цена начинается примерно от 1799 долларов за базовую версию и может достигать 4299 долларов за максимальную конфигурацию.