Gobliins 6 незаметно вышла на PC

Пьер Жильод (Pierre Gilhodes) выпустил в магазине itch.io Gobliins 6: The Prince Buffoon — The Madmen of the Year 1000 — продолжение популярной серии адвенчур из 1990-х. В Steam игра появится 13 февраля.

© кадр из игры

Gobliins 6 — сиквел Gobliins 2: The Prince Buffoon. Героев двое — Fingus и Winkle.

В отличие от Gobliiins 5 (65 из 100 баллов от Riot Pixels), новая часть выдает картинку с соотношением сторон 16 к 9. Можно выбрать — играть на французском или английском языке. Всего Пьер Жильод подготовил для поклонников 16 уровней.