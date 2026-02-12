Alienware представила на китайском рынке игровой монитор AW2526HL

Alienware представила на китайском рынке игровой монитор Alienware AW2526HL. Новинка привлекает внимание широким набором функций, включая высокую частоту обновления и низкое время отклика.

© MobiDevices

Особенности

Alienware AW2526HL оснащён 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920×1080, частотой обновления 300 Гц и яркостью 400 кд/м². Время отклика составляет до 1 мс (GtG), что помогает минимизировать размытие и двоение изображения при быстром движении.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты, предотвращая разрывы изображения и подёргивания. Благодаря коэффициенту контрастности 1000:1 монитор охватывает 99% цветового пространства sRGB, обеспечивая точную и реалистичную цветопередачу.

Кроме того, модель оснащена технологией снижения уровня синего света, сертифицированной TÜV Rheinland (ComfortView Plus). Эта функция помогает снизить нагрузку на глаза без ущерба для точности цветопередачи. Устройство оборудовано двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, а также подставкой с возможностью наклона от -5 до +21 градуса, регулировки высоты до 130 мм и поворота для адаптации к различным конфигурациям рабочего пространства. Поддерживается настенное крепление VESA.

Сроки выхода и цена

Alienware AW2526HL уже поступил в продажу на китайской платформе JD.com. Стоимость монитора составляет 1199 юаней (около $173).