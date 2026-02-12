Вышел релизный трейлер Crisol: Theater of Idols

Студия Vermila к выпуску своей игры Crisol: Theater of Idols опубликовала финальный трейлер.

В ролике демонстрируются общий антураж и геймплейные кадры.

Проект представляет собой приключенческий хоррор/экшен от первого лица, действия которого разворачиваются в зловещем мире Гиспании - кошмарной интерпретации Испании. Управлять предстоит Габриэлем - солдатом, способным превращать собственную кровь в смертоносное оружие.

Издателем выступает игровое направление студии Blumhouse, ранее получившей широкую известность в киноиндустрии благодаря выпуску низкобюджетных, но высоко оцененных хорроров.

В игре доступен текстовый перевод на русский язык.

В российском сегменте Steam за новинку на старте продаж просят 585 рублей.