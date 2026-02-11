Как голосовать в Helldivers 2: гайд
В Helldivers 2 игроки уже достаточно давно могут коллективно управлять ДКС — космической станцией, которая дает баффы и позволяет отбивать планеты. На фоне свежего обновления, добавившего в игру планету автоматонов, портал PC Gamer рассказал, как можно проголосовать за расположение станции и какие преимущества она дает.
Хотя игра это не объясняет, голосование позволяет игрокам совместно выбрать, куда двинется ДКС — Демократическая космическая станция. Для того, чтобы проголосовать:
- Откройте галактическую карту на вашем корабле
- Нажмите B на клавиатуре
- Нажмите E, чтобы перейти на вкладку «Локации»
В этом меню вы можете проголосовать за следующую точку перемещения ДКС. Но в чем смысл? В том, что на вкладке «Действия» доступен ряд баффов, которые тоже определяются игроками сообща. Для того, чтобы активировать их, необходимо пожертвовать либо образцы исследований, либо валюту.
- «Шторм Орлов». Периодически по врагам бьют авиаудары, а вражеский прогресс в защитных кампаниях замедляется.
- «Орбитальная блокада». На выбранной планете не могут начинаться защитные кампании. Игроки автоматически получают усилитель «Оптимизация места в адской капсуле» для всех миссий на планете.
- «Тяжелое вооружение». Для всех миссий на планете доступна орбитальная бомбардировка 380 мм, а прогресс освободительных кампаний ускоряется