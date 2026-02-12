Каким получился новый Acer Nitro KG273UW2

Компания Acer, с явным расчетом на любителей красивой картинки и быстрой стрельбы, привезла в Россию новинку - монитор Nitro KG273UW2. Штука получилась интересная - 27 дюймов, QHD, IPS и частота обновления, от которой у владельцев старых видеокарт может случиться легкое головокружение.

Тонкий, как студенческий бюджет

Первое, что бросается в глаза - это толщина. Корпус у новинки всего 7.2 миллиметра. При этом он из серии Nitro KG3, то есть игровой. Рамки ZeroFrame, дизайн в стиле строгого минимализма, позволяют устройству легко вписаться и в сетап киберспортсмена, и в кабинет начальника, который все еще не понял, зачем ему 240 Гц. Ну, для Excel же, да.

240 Гц, 0.5 мс и никаких замедлений

Монитор умеет выдавать 240 кадров в секунду, но только если подключить его по DisplayPort. Хотите по HDMI - получите 144 Гц. Тоже, в общем-то, неплохо, особенно когда вспоминаешь, что многие до сих пор живут с классическими 60 Гц и даже не жалуются. Время отклика - 0.5 мс. Это уровень, когда слово «шлейф» ты вспоминаешь только как ностальгию по прошлому десятилетию.

В комплекте с частотой идет AMD FreeSync Premium. Он следит, чтобы картинка не рвалась на части, даже если видеокарта устала и немного тупит. В динамичных играх это реально спасает: ни разрывов, ни фризов, только ты, враг и твое возмущение, что тебя убили из-за угла.

Цвета, которые не стыдно смотреть

IPS-матрица дает угол обзора 178 градусов, так что можно откинуться в кресле, закинуть ноги на стол и все равно видеть нормальную картинку, а не инверсию цвета. Цветовой охват sRGB - 99%. Это значит, что монитор можно использовать не только для расстрела врагов, но и для дизайнерской работы. Пока начальник не видит, можно и пострелять, а когда увидит - быстренько свернуть на рабочий стол с векторными иконками.

Разрешение QHD на 27 дюймах позволяет найти золотую середину, когда пиксели не видно, текстуры четкие, а видеокарта не греется как утюг. И да, HDR10 здесь тоже есть. Правда, яркость всего 250 нит, так что чудес ждать не стоит, но контрастность и насыщенность подтянет прилично.

Разъемы на любой вкус

Два HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и аудиовыход. Можно подключить системник, ноутбук, приставку и еще что-нибудь на всякий случай. Встроенные динамики мощностью 2x1 Вт - скорее для галочки. Звучат они ровно настолько, насколько можно ожидать от динамиков толщиной с кредитку. Лучше сразу задействовать выход на наушники.

Не только играть, но и не ослепнуть

Acer не забыла про технологии защиты зрения. Flicker-Less убивает мерцание подсветки, а BlueLight Shield отсекает синее излучение. После шестичасового рейда глаза будут не ярко-красные, а лишь слегка уставшие.

Подставка регулируется по наклону. Всего на 15 градусов, но этого хватает, чтобы найти удобное положение. Есть крепление VESA 75x75, так что монитор можно повесить на стену или посадить на кронштейн. А еще из них удобно собирать мультиэкранные конструкции. Тонкие рамки позволят почти не замечать стыков.

Кому нужно все это великолепие?

Монитор получился универсальным. Если вы играете в шутеры и считаете, что 60 FPS - это пережиток прошлого, KG273UW2 даст вам честные 240 Гц. Если вы работаете с графикой - QHD и IPS обеспечат нормальную цветопередачу. Если вы просто смотрите видео и иногда запускаете что-то с приставки - портов хватит, консоли подружатся без проблем.

Acer снова сделала ставку на баланс. Не флагман, не бюджетник, а крепкий «середняк», который не стыдно поставить на стол и не больно оплачивать. Ну, почти не больно.