Геймеров просят поторопиться с покупкой компьютеров и комплектующих

Lenovo обратилась к партнерам и игровому сообществу с предупреждением о нарастающем напряжении на рынке комплектующих для ПК. По словам президента компании в Северной Америке Райана Маккерди, текущие цены могут оказаться наиболее благоприятными в горизонте ближайших 3–12 месяцев, сообщает CRN.

Топ-менеджер отметил, что активное расширение ИИ-инфраструктуры усиливает дефицит ключевых компонентов, включая память и видеокарты. Это сказывается на ценах и ограничивает объемы доступной продукции. По оценке Маккерди, текущие складские остатки у дистрибьюторов реализуются по более привлекательным условиям, чем ожидаемые будущие поставки.

Один из источников журналистов подтвердил тенденцию: доступность комплектующих сокращается ускоренными темпами, и в перспективе именно наличие оборудования может стать более критичным фактором, чем его стоимость.

Аналитики также указывают на сохраняющийся дефицит DRAM и NAND как минимум до 2027 года. На этом фоне фиксируется устойчивый рост цен на видеокарты, процессоры и модули памяти, что стимулирует часть потребителей ускорить планы по обновлению оборудования.

