Вышла Relooted про набеги африканских воров на музеи в Европе

Состоялся релиз Relooted – приключенческой игры в жанре «афрофутуристического ограбления», действие которой разворачивается в 2099 году на фоне кризиса международных договоренностей о возвращении африканских культурных ценностей. По сюжету эксперт по артефактам разрабатывает план по возврату объектов, вывезенных из Африки в колониальный период, организуя серию проникновений в музеи и частные коллекции Европы. Об этом сообщает BBC.

© Газета.Ru

Игровой процесс строится вокруг команды персонажей из разных стран Африки, которые используют акробатику, хакерские навыки и технические решения для возврата около 70 священных и культурных объектов. Центральным персонажем выступает спортсменка и мастер паркура, которая выполняет основные миссии по проникновению в здания и преодолению препятствий. В игре отсутствует насилие, а основной упор сделан на головоломки, командную работу и скрытное прохождение.

Сюжет вдохновлен реальными историческими фактами вывоза африканских артефактов в конце XIX и XX веков. В игре фигурируют объекты, основанные на реальных культурных ценностях, включая древние скульптуры, ритуальные предметы и археологические находки, часть которых до сих пор хранится в западных музеях. По сценарию возвращенные предметы отправляются в музей в Дакаре.

Проект разработан студией Nyamakop из ЮАР при участии специалистов из ряда африканских стран. Игра предназначена для ПК и консолей и ориентирована прежде всего на африканскую диаспору, хотя разработчики рассчитывают на более широкую международную аудиторию.

Разработчики рассматривают игру как развлекательный продукт с образовательным потенциалом, позволяющим пользователям узнавать больше об истории и символике представленных объектов.

