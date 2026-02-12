Как становятся киберспортсменами и нужно ли поощрять детей в их увлечении

Эксперт Иван Тимошин: Киберспорт стал высококонкурентной спортивной индустрией

Путь в профессиональный киберспорт для талантливого любителя сегодня систематизирован. По словам эксперта, цифровые дисциплины все чаще находят воплощение в официальной инфраструктуре: школьные киберспортивные секции, университетские лиги, региональные центры —всё это создало необходимые, а главное, работающие социальные лифты.

При этом в комментарии RuNews24.ru эксперт-партнер факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Иван Тимошин отметил, что мечта о мгновенном контракте с топ-клубом после пары удачных матчей остаётся опасной иллюзией. Киберспорт стал высококонкурентной спортивной индустрией, где карьеру начинают рано, в академиях, проводя годы в оттачивании мастерства, и суметь попасть в эту систему — уже первая серьёзная победа.

«Некоторые родители интересуются, нужно ли поощрять увлечение ребёнка киберспортом. Этот вопрос теряет смысл, если рассматривать его как любую другую профессиональную спортивную среду, будь то теннис или хоккей. Ключ — в управляемом погружении. Поддержка семьи критически важна, но она должна включать и контроль за балансом. Практика ведущих клубов мира доказывает: физическое развитие, правильное питание и режим — не просто слова, а обязательные составляющие успеха. Победа рождается не только в виртуальном пространстве, но и в спортзале, а прилежная учёба обеспечивает будущее после окончания игровой карьеры», — пояснил эксперт.

По словам Тимошина, если родители хотят отдать ребенка в киберспорт, важно учитывать один важный момент — возраст в киберспорте — это сплав физиологии, психологии и жёсткой экономики. Карьера игрока редко переживает 30-летний рубеж по нескольким причинам. Во-первых, сказывается разница в когнитивной пластичности и скорости реакции. Во-вторых, индустрия работает на опережение: инвестировать в голодного до побед 17-летнего новичка часто стратегически вернее, чем продлевать контракт 25-летнему игроку без статуса звезды. Исключения, подтверждающие правило, есть, но после 25 лет карьеру необходимо активно выстраивать.