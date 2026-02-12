Рогалик Mewgenics от автора The Binding of Isaac окупился за три часа продаж

10 февраля состоялся релиз Mewgenics — новой тактической игры от Эдмунда Макмиллена, создателя The Binding of Isaac и Super Meat Boy и Тайлера Глайеля, автора The End Is Nigh. Проект разрабатывался около восьми лет и пока доступен только на ПК в Steam.

Спустя три часа после релиза Mewgenics полностью окупила свой бюджет — об этом рассказал Глайель в своих соцсетях. При этом большим успехом разработчики называли продажи в размере 250 тысяч копий — этот рубеж авторы преодолели меньше чем за 12 часов после релиза.

А, понятно, мы продали больше 250 тысяч копий игры меньше, чем за 12 часов.

Mewgenics — тактический рогалик, в котором игрокам необходимо собирать команду котиков и отправлять их на опасные битвы. В проекте реализованы более 1000 уникальных способностей в различных классах, 900 предметов и множества взаимодействий с окружением. Сейчас игра доступна на английском языке, однако весной игру переведут и на русский.