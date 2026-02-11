В RuStore появились умные подборки игр

RuStore стал умнее: скидки, рекомендации и списки желаний
Магазин приложений RuStore представил большое обновление. Инструменты для персонализации, монетизации, купоны со скидками, умные рекомендации игр и списки избранного, и не только.
Главные новинки для владельцев смартфонов:
Купоны со скидками
Теперь в магазине можно находить и активировать купоны, которые дают скидку на покупки внутри приложений. Предложения могут быть как общими, так и персональными — например, в честь дня рождения.
Умные подборки игр
В разделе «Игры» появилась персональная лента рекомендаций «Во что поиграть». Пользователь выбирает любимые жанры, а система предлагает подходящие проекты.
Список желаний
В личном кабинете теперь есть раздел «Избранное». В него можно добавлять понравившиеся приложения и игры, чтобы не потерять их и вернуться к покупке позже.
Новый интерфейс доступен в последней версии RuStore.