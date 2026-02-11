Онлайн Overwatch в Steam превысил 100 тысяч на фоне масштабного обновления

Blizzard Entertainment выпустила масштабное обновление для Overwatch, которое фактически перезапустило проект с первым сезоном. Релиз сопровождался заметным ростом пользовательской активности: онлайн игры в Steam превысил отметку в 100 тыс. одновременно подключённых игроков, сообщает DTF.



Обновление принесло сразу пять новых персонажей: Домину, Ань Жань, Эмре, Реактивную Кису и Мидзуки. Все герои распределены по обновленной системе под-ролей, что должно углубить тактическое разнообразие матчей и повысить вариативность командных стратегий.

Одновременно стартовало внутриигровое событие «Завоевание». В его рамках пользователям предложено присоединиться к одной из двух сторон — «Коготь» или Overwatch. Итоги противостояния повлияют на распределение тематических наград среди участников.

Отдельный акцент в первом сезоне перезапуска сделан на развитии нарратива. Blizzard планирует ускорить подачу сюжетных линий, используя синематики и комиксы как дополнительные форматы раскрытия вселенной.

Кроме контентных нововведений, разработчики переработали пользовательский интерфейс. Обновления затронули панель коммуникации и меню выбора героев, что должно повысить удобство взаимодействия игроков в матчах.

