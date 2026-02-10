Ценовой разрыв между RTX 5060 Ti и RTX 5070 почти исчез

Средняя цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB на европейском рынке превысила €700, из-за чего фактически больше нет ценового разрыва с более производительной моделью RTX 5070. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на данные ComputerBase.

© Газета.Ru

Отмечается, что ранее ценовой разрыв между GeForce RTX 5060 Ti 16GB и более производительной GeForce RTX 5070 12GB составлял не менее €100, а сейчас его уже почти нет.

Аналитики связывают подорожание отдельных моделей среднего сегмента с новой схемой производственной приоритизации, внедренной NVIDIA. Компания перераспределила объемы выпуска в рамках линейки Blackwell в зависимости от конфигураций памяти: 8 ГБ (RTX 5060, RTX 5060 Ti), 16 ГБ (RTX 5060 Ti, RTX 5070 Ti, RTX 5080) и 24–32 ГБ (RTX 5090 и RTX 5090D).

Смещение производственных приоритетов привело к ограниченному предложению отдельных конфигураций, в том числе востребованных моделей среднего уровня. В результате цены на них начали расти ускоренными темпами, что затронуло практически всю линейку Blackwell и заметно увеличило стоимость апгрейда для пользователей.

В верхнем ценовом сегменте тенденция выражена еще сильнее. Стоимость флагманской NVIDIA GeForce RTX 5090 продолжает расти и, по оценкам участников рынка, в ближайшее время может приблизиться к двукратному превышению рекомендованной розничной цены.