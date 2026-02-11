Alienware выпустила один из самых дешевых мониторов с частотой 300 Гц

Компания Alienware представила игровой монитор AW2526HL, который позиционируется как одна из самых доступных моделей бренда с частотой обновления 300 Гц. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Газета.Ru

Alienware AW2526HL оснащен 24,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и частотой обновления 300 Гц. Заявленное время отклика составляет 1 мс (GtG), что снижает размытие в динамичных сценах. Для синхронизации кадров предусмотрена поддержка AMD FreeSync Premium, а также совместимость со стандартом VESA Adaptive-Sync.

Максимальная яркость панели достигает 400 нит, а контрастность — 1000:1, охват цветового пространства sRGB заявлен на уровне 99%. Для снижения нагрузки на зрение используется аппаратная технология ComfortView Plus, сертифицированная TUV Rheinland, которая уменьшает уровень синего света без заметных искажений цветопередачи.

Подставка монитора поддерживает регулировку по высоте, наклону и повороту. Также предусмотрено настенное крепление по стандарту VESA. Среди интерфейсов указаны два порта HDMI 2.1 (TMDS) и один DisplayPort 1.4.

Alienware AW2526HL уже поступил в продажу на китайском рынке по цене 1199 юаней (около 13,3 тыс. руб.).

